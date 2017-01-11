Украина в 2016г снизила потребление электроэнергии на 0,8%

Потребление электроэнергии в Украине в 2016 году с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 0,8% (на 1 млрд 139,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 149,346 млрд кВт-ч.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, без учета технологических потерь потребление электроэнергии за прошлый год уменьшилось на 0,9% (на 1 млрд 69,6 млн кВт-ч) – до 117 млрд 657,3 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 0,8% – до 49 млрд 821,9 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 28 млрд 760,2 млн кВт-ч (+0,02% к 2015-му), топливная – 3 млрд 575,9 млн кВт-ч (-16,5%), машиностроительная – 3 млрд 675,5 млн кВт-ч (+0,2%), химическая и нефтехимическая – 2 млрд 968,4 млн кВт-ч (-3,8%), пищевая и перерабатывающая – 4 млрд 214,2 млн кВт-ч (+3,6%), строительных материалов – 2 млрд 204,3 млн кВт-ч (+6,6%), другая – 4 млрд 423,4 млн кВт-ч (+3,5%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3 млрд 515,6 млн кВт-ч (+5,2%), транспортные – 6 млрд 745,5 млн кВт-ч (-0,9%), строительные – 806,5 млн кВт-ч (+7,9%).

Население страны в 2016 году потребило 35 млрд 693,2 млн кВт-ч (-2,2%), коммунально-бытовые потребители – 15 млрд 102,9 млн кВт-ч (-0,6%), другие непромышленные потребители – 5 млрд 971,7 млн кВт-ч (+0,3%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 2016 года сохранилась на прошлогоднем уровне – 42,3%, тогда как доля населения уменьшилась с 30,7% до 30,3%.

В декабре-2016 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь возросло на 7,3% (на 1 млрд 24,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 15,035 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 2,3% (на 247,1 млн кВт-ч), до 10 млрд 853,1 млн кВт-ч.

В том числе промышленность в минувшем месяце увеличила потребление на 3,6% (на 154,5 млн кВт-ч) по сравнению с декабрем 2015 года – до 4 млрд 394,6 млн кВт-ч, а население – на 0,9% (на 28,3 млн кВт-ч), до 3 млрд 358,9 млн кВт-ч.

Среди отраслей наибольший рост потребления в декабре-2016 зафиксирован в сельском хозяйстве – на 16,3%, наибольшее снижение в химической и нефтехимической отрасли – на 29,1%.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2015 году с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 11,3% (на 19 млрд 259,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2014 годом – до 150,62 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 12,2% (на 16 млрд 445,5 млн кВт-ч), до 118 млрд 207,5 млн кВт-ч.