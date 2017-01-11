"Укрзализныця" намерена погасить облигации на 0,7 млрд грн

"Укрзализныця" намерена погасить облигации Львовской, Одесской, Приднепровской, Юго-Западной и Южной железных дорог, срок обращения которых истекает 11 января.

"ПАО "Укрзализныця" находится в процессе погашения облигаций и планирует завершить расчеты с собственниками ценных бумаг в ближайшее время. Будут погашены все облигации, кроме обязательств Донецкой железной дороги", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укрзализныци".

По данным, представленным на веб-сайте предприятия, 11 января завершается срок обращения облигаций Львовской железной дороги серий "F" на 40 млн грн и "G" на 60 млн грн, Одесской железной дороги серий "I" на 50 млн грн, "J" на 40 млн и "K" на 60 млн грн, Приднепровской железной дороги серий "I" на 40 млн грн, "J" на 50 млн грн, "K" на 80 млн грн и "L" на 30 млн грн, Южной железной дороги серий "F" на 50 млн грн и "G" на 60 млн грн, Юго-Западной железной дороги серий "K" на 50 млн грн, "L" на 60 млн грн и "M" на 30 млн грн.

Кроме того, в конце 2016 года завершился срок обращения облигаций на 0,72 млрд грн, в том числе Львовской железной дороги серий "D" на 40 млн грн и "E" на 60 млн грн, Одесской железной дороги серий "F" на 50 млн грн, "G" на 40 млн грн и "H" на 60 млн грн, Приднепровской железной дороги серий "E" на 50 млн грн, "F" на 60 млн грн, "G" на 40 млн грн и "H" на 30 млн грн, Южной железной дороги серий "D" на 50 млн грн и "E" на 60 млн грн, Юго-Западной железной дороги серий "G" на 50 млн грн, "H" на 40 млн грн, "I" на 30 млн грн и "J" на 60 млн грн.

Как сообщалось, госпредприятия Донецкая, Львовская, Одесская, Приднепровская, Юго-Западная и Южная железные дороги в конце 2013 года выпустили двухлетние облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд грн.

Процентная ставка по всем ценным бумагам на весь срок их обращения установлена на уровне 18% годовых. Начисление и выплата процентного дохода осуществляются ежеквартально.

Помимо процентного дохода, по облигациям предусмотрена ежегодная выплата дополнительного купона HEDGE, который выплачивается в случае обесценивания украинской национальной валюты по отношению к курсовому уровню на дату размещения облигации.

В начале декабря 2016 года держатели еврооблигаций "Укрзализныци" на $500 млн со сроком обращения до 2021 года согласились продлить до конца 2017 года свой отказ от условия кросс-дефолта по некоторой внутренней задолженности предприятия, в том числе Донецкой железной дороги.