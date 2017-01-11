S&P понизило рейтинг ПриватБанка до дефолтного уровня

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) понизило рейтинг ПриватБанка (Днепр) до уровня "SD" (выборочный дефолт) с "R" (под наблюдением регулирующего органа), сообщается в пресс-релизе агентства.

Согласно документу, рейтинговое действие обусловлено тем, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который в декабре 2016 года ввел временную администрацию в банк, провел конвертацию трех выпусков еврооблигаций ПриватБанка в капитал.

"В соответствии с критериями агентства, мы рассматриваем конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт по обязательствам банка, так как, насколько мы понимаем, держатели облигаций не получат выплат в рамках данной операции. Мы оцениваем эту ситуацию как выборочный, а не общий дефолт, поскольку в отношении других обязательств ПриватБанка в настоящее время не был объявлен дефолт", - отмечено в пресс-релизе.

В то же время в документе указывается, что S&P планирует пересмотреть рейтинг ПриватБанка после того как получит достаточно сведений для оценки его кредитоспособности после проведения правительством докапитализации финучреждения.

Как сообщалось, правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка 18 декабря приняло решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале ПриватБанка, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.

Согласно условиям национализации, еврооблигации ПриватБанка подлежали bail-in (конвертация долга кредиторов в капитал - прим. ИФ), Национальный банк Украины рассматривает их как обязательства, связанные с бывшими собственниками банка.

Вслед за национализацией банка, агентство S&P снизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ПриватБанка до уровня "R" с "B-" и "C" соответственно.