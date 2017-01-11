Экономика

12:55 11.01.2017

В Украине около 800 тыс. "спящих" ФЛП – Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что в стране существует около 800 тыс. физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые не осуществляют предпринимательской деятельности.

"По информации Министерства социальной политики, вчера министр об этом говорил, по их оценке в целом таких "спящих" ФЛП около 800 тыс.", - сказал он журналистам после заседания правительства в среду.

По словам вице-премьера, закрытие ФЛП будет продолжаться, возможно, еще 2 месяца.

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