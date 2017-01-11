Экономика

12:29 11.01.2017

Невестка Порошенко зарегистрировала торговый знак agrohub

Невестка президента Украины Юлия Порошенко зарегистрировала торговый знак agrohub.

Согласно данным на сайте Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент), товарный знак зарегистрирован 26 декабря 2016 года.

Ранее в комментарии изданию "Новое Время" Ю.Порошенко сообщила, что на территории ВДНГ в Киеве возможно создание agrohub - коворкингового пространства и экосистемы, где было бы все необходимое для развития бизнеса.

"Мы привлекаем большие корпорации, предпринимателей-инноваторов, академии и научные институты, а затем обеспечиваем взаимодействие, чтобы на стыке появлялись классные продукты", – сообщила она "Новому времени".

По словам Ю.Порошенко, большие корпорации получают возможность найти таланты, а молодые стартапы, которые придут в акселератор, смогут опробовать свои идеи на практике и найти первых клиентов.

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