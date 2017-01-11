Экономика

11:55 11.01.2017

Уоррен Баффет экономит на завтраках в McDonalds в дни спада на бирже

Уоррен Баффет, глава инвесткомпании Berkshire Hathaway и обладатель второго по величине состояния в мире, признался, что экономит на завтраках в McDonalds в дни, когда фондовый рынок падает.

"МакМаффин с беконом, яйцом и сыром стоит $3,17, - говорит инвестор. - Но если рынок открылся в минусе, я предпочту сандвич за $2,95".

Цитата взята из трейлера к документальному фильму "Стать Уорреном Баффетом", который покажет канал HBO 30 января.

Согласно рейтингу Forbes, состояние 86-летнего У.Баффета оценивается в $72,4 млрд. По этому показателю он уступает только основателю Microsoft Биллу Гейтсу ($83,9 млрд).

ВАЖНОЕ

Местные власти в 2016 г. поставили 10-летний антирекорд по компенсациям за ж/д перевозку льготников в пригороде

Держатели евробондов ПриватБанка намерены обжаловать в суде Лондона принудительную конвертацию их ценных бумаг

НБУ признал неплатежеспобным Платинум Банк

ЕС готов выделить Украине EUR100 млн для Фонда энергоэффективности

Курс гривни на межбанке во вторник снизился к доллару США на 5 коп.

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине около 800 тыс. "спящих" ФЛП – Розенко

Кабмин разрешил подавать несколько дополнительных таможенных деклараций для продажи товара мелкими партиями

Невестка Порошенко зарегистрировала торговый знак agrohub

"Яндекс.Такси" ввел возможность безналичной оплаты поездки в Киеве

НБУ в декабре 15 раз допускал правоохранителей к документам в рамках расследования преступлений в банковской сфере

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Королёк - птичка певчая 2013
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа катеров
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА