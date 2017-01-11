"Яндекс.Такси" ввел возможность безналичной оплаты поездки в Киеве

Сервис "Яндекс.Такси" в Киеве предложил клиентам возможность оплачивать поезд банковской картой.

Согласно сообщению сервиса в среду, клиенту достаточно один раз привязать карту к приложению, и нужная сумма будет списываться в конце поездки автоматически.

Согласно статистике "Яндекс.Такси" за декабрь 2016 года, в городах, где уже запущена оплата картой, пользователи оплачивают таким способом в среднем каждую пятую поездку.

Аналогичное предложение работает в европейских сервисах Uber, Taxify, Hopin, которые в текущем году вышли на рынок Украины, а также в украинском онлайн-сервисе заказа такси Uklon.

ООО "Яндекс.Такси Украина" является дочерней компанией ООО "Яндекс.Украина". Сервис "Яндекс.Такси" запустился в Киеве осенью 2016 года, сейчас к нему подключено около 4 тыс. машин из 16 таксопарков и диспетчерских. Помимо Киева, Яндекс.Такси доступно в Харькове и Днепре. Сервис также работает в Беларуси, Армении, Грузии, Казахстане и России.