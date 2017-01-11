Экономика

11:43 11.01.2017

Имеющихся в Украине вакансий недостаточно для всех граждан – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что вакансий, которые имеются в стране, недостаточно для обеспечения всех граждан.

"Создание новых рабочих мест - чрезвычайно актуальный вопрос... даже тех вакансий, которые мы имеем сегодня в стране - их недостаточно для того, чтобы всех украинцев обеспечить рабочими местами", - сказал премьер в ходе заседания правительства в среду.

По его словам, вопрос создания новых рабочих мест находится в сфере развития экономики, и правительство заложило основы для стимулирования роста экономики.

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