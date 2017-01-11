Беларусь запретила ввоз птицы из ряда регионов стран ЕС, РФ и Украины из-за гриппа птиц

Беларусь запретила ввоз в республику птицы из отдельных регионов Украины, России, Дании и Франции из-за зарегистрированных там случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Как говорится в сообщении на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, ограничения на ввоз касаются Одесской и Черновицкой областей Украины, Ростовской области России, регионов Окситания и Новая Аквитания Франции, а также регионов Дании - Зеландия, Северная Ютландия, Южная Дания, Ховедстаден и Центральная Ютландия.

Решения приняты на основании информации Международного эпизоотического бюро о регистрации на территории этих регионов случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Запрет распространяется на ввоз в республику из этих регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, охотничьи трофеи, а также бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

В предыдущем году Беларусь вводила запрет на ввоз птицы из ряда регионов Франции, Польши, Венгрии, Дании, Хорватии, Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Румынии, Украины, Сербии, Швеции, России из-за зарегистрированных там случаев заболевания птиц гриппом.