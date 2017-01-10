Экономика

20:54 10.01.2017

Бизнесмены Корогодский и Прасол запускают проект Playwood

Бизнесмены Гарик Корогодский из Киева и Александр Прасол из Харькова на паритетных началах создали ООО "Плей Вуд" (Киев) для производства движущихся конструкторов из покупной фанеры под ТМ Playwood, сообщил Г.Корогодский на своей странице в соцсети Facebook.

"Первые станки поступили в страну, их будет около 50 (и это только первая партия). Создано 100 рабочих мест в Харькове и Киеве (не считая поставщиков, которые в большинстве своем тоже наши). Заведены иностранные инвестиции, свои", - написал он, не уточняя размер инвестиций.

По словам бизнесмена, первая продукция компании появится 8 марта, а уже к началу следующего года компания планирует занять ведущую позицию в мире.

Комментируя наличие на рынке подобной продукции ООО "Юкрейниан Геарс" (Киев, ТМ UGears), Г.Корогодский отметил: "Обгоним. Они первые и самые сильные, но поговорим через год".

Согласно данным в госреестре, ООО "Плей вуд" зарегистрировано в начале октября 2016 года с уставным капиталом 1 тыс. грн, его руководитель - Елизавета Корогодская, заявленный вид деятельности - производство игр и игрушек.

А.Прасол является владельцем созданного в 2010 году ООО "Компания ЗИМ-Электрод" (Харьков, ТМ Zim) - производителя сварочных электродов, сварочной проволоки и абразивного инструмента.

Чистая прибыль этой компании в 2015 году выросла на 25,2% - до 0,05 млн грн, а выручка - на 60,6%, до 8,15 млн грн.

Владельцами созданного в 2008 году ООО "Юкрейниан Геарс" выступают его директор Геннадий Шестак (75%) и Денис Охрименко (25%).

Чистая прибыль этого ООО в 2015 году выросла в 38,5 раз - до 1,88 млн грн, а выручка - в 13,8 раз, до 4,98 млн грн. Данные за 2016 год пока отсутствуют.

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