Экономика

18:43 10.01.2017

Курс гривни на межбанке во вторник снизился к доллару США на 5 коп.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 27,15 грн/$1 с 27,1 грн/$1 к завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,1-27,2 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник продал $51 млн по курсу до 27,21 грн/$1, что удовлетворило 89% заявленного спроса. На аукцион были поданы заявки на $57,3 млн по курсу от 26,91 грн/$1 до 27,21 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 27,1 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 27,1396 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,1868 грн/$1 с 27,0209 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $262,22 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $267,66 млн.

ВАЖНОЕ

Отбор газа из украинских ПХГ с начала зимы на 19% меньше прошлогоднего показателя

Каждый десятый "электронный кабинет" на портале госфинансов E-Data зарегистрирован с российских доменов

Портовик из Латвии будет назначен и.о. главы АМПУ

Средний курс доллара на аукционе НБУ вырос до 27,14 грн/$1, на межбанке перевалил за 27,25 грн/$1

В рамках СОА Украина должна провести три реформы в 2017 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть марки Brent опустилась ниже $54 за баррель впервые с середины декабря

Украина в 2016г нарастила импорт бананов почти на треть, цитрусовых на четверть, сократила яблок и груш наполовину

Завод им. Малышева готовит передачу Таиланду очередной партии ОБТ "Оплот"

Главный экономист Goldman Sachs считает рост протекционизма основным риском для мировой экономики

Нефть стабильна после падения накануне

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Полтергейст: Наследие
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда производственных помещений в Николаеве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА