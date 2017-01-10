Курс гривни на межбанке во вторник снизился к доллару США на 5 коп.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 27,15 грн/$1 с 27,1 грн/$1 к завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,1-27,2 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник продал $51 млн по курсу до 27,21 грн/$1, что удовлетворило 89% заявленного спроса. На аукцион были поданы заявки на $57,3 млн по курсу от 26,91 грн/$1 до 27,21 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 27,1 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 27,1396 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,1868 грн/$1 с 27,0209 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $262,22 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $267,66 млн.