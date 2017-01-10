Экономика

16:13 10.01.2017

В госбюджете-2017 на ежемесячную соцпомощь переселенцам предусмотрено более 3 млрд грн

На ежемесячную социальную помощь вынужденным переселенцам в государственном бюджете Украины на 2017 год предусмотрено более 3 млрд грн, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева

"Также для них есть специализированная выплата... внутренне перемещенным лицам, согласно постановлению №505 ("О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг" – ИФ). Так, на эти цели в госбюджете предусмотрено более 3 млрд грн", - сказал министр в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.

По его словам, переселенцы также получают все полагающиеся им социальные выплаты.

При этом А.Рева подчеркнул: поскольку органы социальной защиты населения и Пенсионного фонда Украины не осуществляют деятельность на не подконтрольных Украине территориях, осуществление выплат жителям этих территорий в настоящее время невозможно.

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