Продажи новых грузовиков в Украине в 2016г. выросли на 47%, лидером стал российский ГАЗ

Продажи в Украине новых грузовых автомобилей за 2016 год полной массой свыше 3,5 тонн увеличились на 46,6% - до 2,085 тыс. ед., сообщила AUTO-Consulting.

При этом рост числа сделок отмечен почти у всех активных операторов рынка, а некоторые сумели нарастить продажи в десятки раз.

Лидером украинского рынка грузовиков в 2016 году сумел стать российский ГАЗ, увеличив реализацию в 2,3 раза - до 349 ед., а его доля на этом рынке выросла с 10,7% до 16,7%. В 2015 году ГАЗ занимал вторую позицию по продажам.

На второе место впервые в истории вышел MAN, заняв 15,4% украинского рынка (в 2015 году – 6,8% и пятое место в рейтинге) и нарастив продажи в 3,3 раза - до 321 ед..

В то же время прошлогодний лидер - белорусский МАЗ - теперь занимает третью позицию и снизил реализацию по итогам года на 19,4% - до 312 ед., а долю на рынке почти до 15% по сравнению с 27,2% в 2015 году.

По информации AUTO-Consulting, МАЗу непросто дался переход на стандарт Евро-5, который начал действовать в Украине с начала 2016 года. Реальные поставки МАЗов Евро-5 начались лишь во второй половине года, что и отразилось на показателях реализации.

На четвертой позиции рейтинга – грузовики Scania (в 2015 году занимали третье место), продажи которых возросли на 19,3% - до 179 ед.

Эксперты отметили, что существенно прибавили в продажах Volvo, Mercedes-Benz, DAF, Renault. Отрицательный результат зафиксирован у занявшего восьмую позицию КАМАЗа (падение на 18,6%), но его клиентуру, а также часть потребителей МАЗов успешно подхватили дилеры Ford Trucks.

"Турецкие Ford продемонстрировали самый стремительный рост на рынке и нарастили продажи более чем в 16 раз - до 104 ед.", - сообщили аналитики.

Активизировались на украинском рынке и китайские грузовики. В частности, отмечает AUTO-Consulting, замыкающий десятку лидеров Foton (14 место в 2015 году) сумел даже опередить отечественный КрАЗ (в 2015 году – шестое место), который весь год лишали крупных заказов от бюджетных структур.

"И лишь под конец года КрАЗ начал убеждать чиновников, что украинские грузовики - тоже достойный выбор", - констатируют в группе.

По данным экспертов, в 2016 году в Украине продано 57 грузовиков КрАЗ – на 32% меньше, чем годом ранее.