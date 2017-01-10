Средний курс доллара на аукционе НБУ вырос до 27,14 грн/$1, на межбанке перевалил за 27,25 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по продаже валюты в пятницу с объемом предложения до $100 млн установил курс отсечения 27,10 грн/$1, а средневзвешенный курс составил 27,1396 грн/$1, говорится в сообщении НБУ.

В то же время на межбанковском рынке, закончившем предпраздничный день 6 января на отметке около 27,02 грн/$1, к 12:00 вторника гривня опустилась ниже 27,25 грн/$1: среднезвешенный курс по итогам 44 сделок на $23,26 млн составил 27,2565 грн/$1.

Как сообщалось, после двух дней превышения предложения валюты над спросом на нее 4-5 января, в ходе которых Нацбанку удалось купить $91,6 млн, 6 января НБУ вновь, как в конце минувшего года, пришлось выйти на рынок для поддержания курса гривни от излишнего снижения.

В результате при предложении до $70 млн Нацбанк продал $55,2 млн по курсу до 27,05 грн/$1, что удовлетворило 86,9% заявленного спроса. Цена отсечения была установлена на уровне 26,9 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,9768 грн/$1.

В последние дни 2016 года Нацбанк, наоборот, выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее – $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря – $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.