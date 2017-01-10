Экономика

12:30 10.01.2017

Украина с начала 2016/2017 МГ экспортировала 23,1 млн тонн зерна

Украина с начала 2016/2017 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 6 января 2016 года экспортировала 23,07 млн тонн зерновых.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в понедельник, к этому времени экспортировано около 11,5 млн тонн пшеницы, 4,33 млн тонн ячменя и около 7,13 млн тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 169,7 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2015/2016 МГ экспортировала 39,487 млн тонн зерна, что на 13,5% больше, чем в предыдущем сезоне.

По прогнозам Минагропрода, экспорт зерна в 2016/2017 МГ может составить около 40 млн тонн.

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