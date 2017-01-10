АМПУ просит Мининфраструктуры разъяснить ситуацию с приказом о смене и.о. ее руководителя

Исполняющий обязанности председателя ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Юрий Наконечный направил письма министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну и государственному секретарю министерства Андрею Галущаку с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся в руководстве предприятия.

Как сообщила пресс-служба ГП, 10 января 2017 года администрацией был получен приказ Мининфраструктуры от 6 января 2017 года №1-О за подписью директора департамента обеспечения коммуникаций и аналитической работы об освобождении Ю.Наконечного от исполнения обязанностей председателя ГП "АМПУ" и возложении исполнения этих обязанностей на начальника юридической службы предприятия Сергея Гронского.

"Данный приказ попал на предприятие 10 января после окончания периода временной нетрудоспособности и.о. председателя ГП "АМПУ". Вместе с тем, предприятие видит в издании этого приказа явные нарушения законодательства", - говорится в сообщении.

Как отмечает АМПУ, согласно закону "О государственной службе" и закону "О центральных органах исполнительной власти" право назначения на должность и увольнения с должности руководителей предприятий, принадлежащих к сфере управления министерства определено исключительно за государственным секретарем министерства, а согласно распоряжению правительства от 28 декабря 2016 года государственным секретарем Министерства инфраструктуры назначен Андрей Галущак.

Кроме того, АМПУ отмечает, что к задачам департамента обеспечения коммуникаций и аналитической работы, а следовательно и задачам директора этого департамента, как изложено на официальном веб-сайте министерства, относятся подготовка проектов документов и оперативных решений, необходимых материалов, приказов и поручений руководства, а также обеспечение информационного наполнения сайте министерства.

"Одновременно законом Украины "О центральных органах исполнительной власти" и положением о Министерстве инфраструктуры Украины, утвержденным постановлением Кабинета министров №460 (с изменениями), недвусмысленно предусмотрено, что приказы министерства подписывает министр. Кроме того, согласно положению о министерстве инфраструктуры министр назначает на должности и освобождает с должностей руководителей предприятий, принадлежащих к сфере управления Мининфраструктуры, заключает (перезаключает, продолжает) и расторгает с ними контракты", - сообщает АМПУ.

Также, по ее данным, в приказе Мининфраструктуры от 6 января 2017 года ошибочно указано, что С.Гронский является начальником юридической службы ГП "АМПУ". Однако, вопрос согласования его кандидатуры на занятие этой должности рассматривался министерством с сентября 2016 года и на настоящее время С.Гронский является временно исполняющим обязанности начальника юридической службы.

Кроме того, требования к кандидатуре на должность председателя ГП "АМПУ" (а также исполняющих обязанности руководителя) четко определены уставом предприятия. Среди главных требований – наличие соответствующего высшего профессионального образования и опыт работы на руководящих должностях в области морского и речного транспорта не менее пяти лет. У Сергея Гронского отсутствует стаж работы в отрасли морского и речного транспорта.

"Исходя из изложенного, руководитель ГП "АМПУ" просит министра и государственного секретаря рассмотреть вопрос по приведению к требованиям законодательства приказа министерства от 6 января 2017 года №1-О или отменить его, как подготовленный с нарушением требований законодательства. Также в настоящее время С.Гронский отсутствует на рабочем месте. Вместе с ним – отсутствует печать предприятия, о чем составлено соответствующее заявление в правоохранительные органы", - говорится в сообщении АМПУ.

Кроме того, в пресс-службе АМПУ агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что не владеют информацией о возможном назначении и.о. главы администрации литовского специалиста, о чем ранее упоминали некоторые СМИ.

Как ранее сообщалось, председателю АМПУ Андрею Амелину было объявлено о подозрении в растрате средств за счет повышения стоимости поставок горюче-смазочных материалов.

Администрация морских портов Украины - государственное предприятие, которое осуществляет надзор над функционированием 13 морских портов на территории Украины. Предприятие было основано в 2013 году, владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети.