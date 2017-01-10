В рамках СОА Украина должна провести три реформы в 2017 году

Украина должна будет провести в 2017 году три реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом: касающиеся процедуры госзакупок, создания фитосанитарной инспекции и действия Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), заявляет заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"В Соглашении об ассоциации записаны ключевые точки, какие мы уже должны были пройти. Например, в техническом регулировании нам нужно начинать переговоры с ACAA. Мы должны выполнить 4-5 пунктов для того, чтобы открыть эти переговоры, и это действительно важное задание, если мы облегчим экспорт в ЕС промышленной продукции", - рассказала Е.Зеркаль в интервью "Украинской правде", опубликованном во вторник.

"То же касается фитосанитарии: у нас слишком долго длится процедура создания контролирующего органа, его наполнения и тому подобное. Хотя нам самим надо было сделать это быстро, чтобы облегчить выход сельхозпродукции на рынок ЕС. Эти два направления плюс госзакупки - вот три ключевых момента, на которых нам надо сконцентрироваться в 2017 году", - подчеркнула замминистра.

При этом она высказала мнение, что в 2017 году должно начаться "движение относительно ACAA", а также быть завершено создание институции, "которая будет способствовать сближению наших систем с европейскими в сферах ветеринарии, санитарии, что, конечно, ускорит выход наших товаров на рынок ЕС".

Замминистра напомнила о проводившихся ранее трехсторонних переговорах с участием РФ, где также поднимались эти три направления. "Россияне концентрировались именно на этих направлениях: санитария-ветеринария, технические стандарты и регламенты. В Москве понимали: только мы меняем систему, для нас российский рынок становится неинтересным, поскольку открывается европейский", - отметила Е.Зеркаль.

Кроме этого, она выразила надежду, что в 2017 году Украина завершит подписание соглашения с ЕС об "открытом небе". "У нас есть основания для оптимизма. Сейчас Мариано Рахой (премьер Испании) обещал, что они будут придерживаться позиции об исключении малых аэропортов из соглашения, а это снимет проблему Гибралтара и откроет нам дальнейшее движение к "открытому небу", - добавила Е.Зеркаль, уточнив, что британская сторона уже дала на то свое согласие.