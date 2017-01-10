"Укргазвыдобування" заключило договор с Deloitte&Touche на аудит отчетности по МСФО за 2016г

ПАО "Укргазвыдобування" заключило договор с ЧАО "Делойт энд Туш ЮСК" (Киев) на проведения аудита финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Согласно сообщению компании в системе ProZorro, договор стоимостью 2,628 млн грн (с НДС) заключен сторонами 29 декабря 2016 года. Аудит отчетности должен быть завершен до 31 марта 2017 года.

В торгах также приняла участие фирма Baker Tilly с предложением 2,65 млн грн (с НДС).

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

По итогам 2015 года УГВ сократило добычу газа на 3,9% (на 0,528 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до 14,528 млрд куб. м. Компания также добыла 511,579 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 4,1% ниже показателя предыдущего года (533,25 тыс. тонн). Производство сжиженного газа составило 172,626 тыс. тонн, реализация светлых нефтепродуктов - 390,034 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.