Экономика

12:23 09.01.2017

Turkish Airlines отменила более 200 рейсов из-за снегопадов в Турции

Снегопады на западе Турции вынудили авиакомпанию Turkish Airlines отменить в понедельник 227 внутренних и международных рейсов, сообщает агентство ЭФЭ.

Особенно сильные перебои в авиасообщении ожидаются в Стамбуле.

Глава компании Биляль Экши пояснил в Twitter, что еще 292 рейса будут выполнены по расписанию.

Со своей стороны, турецкий лоукостер Pegasus Airlines объявил об отмене 74 рейсов, причем речь тоже идет как о внутренних, так и о международных маршрутах.

Кроме того, из-за снегопадов решено приостановить движение судов по проливу Босфор.

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