Turkish Airlines отменила более 200 рейсов из-за снегопадов в Турции

Снегопады на западе Турции вынудили авиакомпанию Turkish Airlines отменить в понедельник 227 внутренних и международных рейсов, сообщает агентство ЭФЭ.

Особенно сильные перебои в авиасообщении ожидаются в Стамбуле.

Глава компании Биляль Экши пояснил в Twitter, что еще 292 рейса будут выполнены по расписанию.

Atatürk Havalimanından dün 171 sefer (çıkış) yapıldı. Bu gün 292 sefer(çıkış) planlaması yapıldı. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 9 января 2017 г.

Со своей стороны, турецкий лоукостер Pegasus Airlines объявил об отмене 74 рейсов, причем речь тоже идет как о внутренних, так и о международных маршрутах.

Кроме того, из-за снегопадов решено приостановить движение судов по проливу Босфор.