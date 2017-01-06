Доля новых российских автобусов ПАЗ на украинском рынке за 2016г выросла с 5,8% до 31%

Продажи новых автобусов в Украине в 2016 году выросли вдвое по сравнению с 2015 годом - до 1293 ед., сообщила ассоциация "Укравтопром".

Согласно сообщению на сайте ассоциации в пятницу, при этом лидером продаж в Украине стали российские автобусы ПАЗ (выпускает Павловский автобусный завод группы "ГАЗ" - ИФ), которых продано 401 ед. – в 11 раз больше, чем годом ранее, т.е. доля ПАЗ на украинском рынке новых автобусов за год выросла с 5,8% до 31%.

Второе место по продажам в Украине заняли автобусы Ataman (производства ПАО "Черкасский автобус" – ИФ), которых зарегистрировано 257 ед. (на 80% больше). В 2015 году этот бренд также занимал вторую строчку с продажей 143 автобусов.

Автобусы "Рута" (выпускает Часовоярский автобусный завод на шасси ГАЗели - ИФ), продажи которых лидировали в 2015 году, заняли третью строчку рейтинга, а их продажи упали на 10,6%, до 144 ед.

Значительно (в 7,4 раза) выросли продажи в Украине автобусов "Богдан" – до 111 ед., что позволило им выйти на четвертое место в продажах, и нарастить долю с 2,3% в 2015 году до 8,6% по итогам прошедшего года.

Продажи автобусов "Эталон" сократились на 4,7% - до 82 ед., автобусов I-VAN (производит корпорация "УкрАВТО" - ИФ) выросли на 13% - до 52 ед.

В первую десятку продаж вошли также российские ГАЗ (42 ед., на 38% меньше), УАЗ (36 ед., в 3,6 раза больше) и белорусские МАЗ (34 ед., в 2,6 раза больше), а замыкает десятку автобусы Mercedes-Benz, которых продано 32 ед. (в восемь раз больше).

Ассоциация также информирует, что в декабре 2016 года в Украине продано 195 автобусов, что в 2,3 раза превысило показатель декабря-2015, при этом российский ПАЗ стал лидером продаж с долей 32,3%: их продано 63 ед. (в 6,3 раза больше).

Вторая позиция с долей 21% – у автобусов "Богдан", которых зарегистрировано 41 ед., тогда как в декабре 2015 года не было продано ни одного автобуса этой марки.

Продажи автобусов Ataman в декабре сократились на треть - до 22 ед., но вышли на третью строчку рейтинга.

Как сообщалось, лидерство автобусов ПАЗ на украинском рынке в первую очередь обеспечено за счет более низкой цены по сравнению с отечественной техникой.

Ассоциация "Укравтопром", объединяющая украинских производителей автотранспортных средств, подала жалобу в Минэкономразвития и торговли Украины на дискриминационные действия российской группы "ГАЗ" на украинском рынке автобусов, и надеется на возбуждение в ближайшее время антисубсидиарного расследования.

По мнению заявителей, Группа "ГАЗ" активно работает на украинском рынке за счет субсидий из центрального бюджета РФ и различных форм недобросовестной конкуренции.