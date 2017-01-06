Экономика

14:11 06.01.2017

Энергосистема Украины готова к работе в условиях низких температур

Энергосистема Украины готова к работе в условиях низких температур, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Все энергокомпании подготовили распорядительные документы, которыми утверждены графики дежурства руководящего состава на период праздничных и выходных дней, восстановлены схемы нормального режима питания потребителей, полностью укомплектованы аварийно-восстановительные бригады для предотвращения возможных аварийных отключений и их оперативного устранения. Также проведена проверка состояния и работоспособности резервных источников питания, налажено взаимодействие с подразделениями ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на "Нафтогаз", в связи с резким похолоданием возникает необходимость перенастройки давления в локальных газовых сетях – в случае смены цвета пламени при сжигании газа на "соломенный" необходимо обращаться в службу "104".

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