Энергосистема Украины готова к работе в условиях низких температур, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Все энергокомпании подготовили распорядительные документы, которыми утверждены графики дежурства руководящего состава на период праздничных и выходных дней, восстановлены схемы нормального режима питания потребителей, полностью укомплектованы аварийно-восстановительные бригады для предотвращения возможных аварийных отключений и их оперативного устранения. Также проведена проверка состояния и работоспособности резервных источников питания, налажено взаимодействие с подразделениями ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на "Нафтогаз", в связи с резким похолоданием возникает необходимость перенастройки давления в локальных газовых сетях – в случае смены цвета пламени при сжигании газа на "соломенный" необходимо обращаться в службу "104".