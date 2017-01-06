Украина в 2016г импортировала нефтепродукты на $3,3 млрд

Украина в 2016 году импортировала 7 млн 413,738 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.) на общую сумму $3 млрд 267,185 млн, в том числе в декабре – на $359,013 млн.

По данным Государственной фискальной службы, из Беларуси импортировано топливо на $1 млрд 794,078 млн, РФ – на $542,755 млн, Литвы – на $354,491 млн, других стран – на $575,861 млн.

Таким образом, в денежном выражении импорт нефтепродуктов в прошедшем году сократился на 15,3% (на $589,834 млн) по сравнению с 2015 годом ($3 млрд 857,019 млн).

При этом на экспорт из Украины было поставлено 233,587 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $86,585 млн. Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $14,483 млн, Литвы – $14,44 млн, Кипра – $10,065 млн, других стран – $47,598 млн.

Кроме того, Украина в 2016-м импортировала 515,954 тыс. тонн нефти (по коду ТНВЭД 2709) на $173,835 млн, в том числе из Казахстана – на $168,217 млн, Румынии – на $5,442 млн, РФ – $0,176 млн. В том числе в декабре-2016 импортировано нефти на $24,072 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала – на $3 млрд 338,668 млн, в 2012 – на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн, в 2013 – на $6 млрд 418,318 млн и $810,772 млн, в 2014 – на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, в 2015 – на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн.

Украина в 2011 году импортировала нефть на $4 млрд 384,387 млн, в 2012 – на $1 млрд 232,584 млн, в 2013 – на $630,282 млн, в 2014 – на $146,533 млн, в 2015 – на $89,039 млн.