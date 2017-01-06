Экономика

13:12 06.01.2017

Питание р. Днепр в начале января превышает показатели 2015-2016гг – "Укрэнерго"

Питание р. Днепр по состоянию на 5 января 2017 года составляет 972 куб. м за секунду, что в 2,6 раза превышает прошлогодний показатель и в два раза - показатель за аналогичный период 2015 года, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Лучший показатель наблюдался в 2014 году: тогда питание составило 1238 куб. м/сек., в 2013 году – 987 куб. м/сек.

Питание Днепра возле Киева (сумма сбрасываемых Киевской ГЭС и р. Десна объемов) сейчас составляет 782 куб. м./сек, уровень Киевского водохранилища – 102,55 м, что также превышает показатели за аналогичный период 2015-2016 гг. При этом уровень Кременчугского водохранилища составляет 78,91 м, Каховского водохранилища – 15,47 м, что лучше показателей 2015 года, но на 10 см меньше прошлогодних уровней.

По данным "Укрэнерго", питание р. Днестр по состоянию на 5 января составляет 128 куб. м/сек., что на 58% лучше прошлогоднего показателя, однако на 1,5% меньше уровня 2015 года.

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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