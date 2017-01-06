Экономика

12:58 06.01.2017

Средний курс доллара на аукционе НБУ в пятницу вырос до 26,98 грн/$1, на межбанке перевалил за 27 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по продаже валюты в пятницу установил курс отсечения 26,9 грн/$1, средневзвешенный курс составил 26,9768 грн/$1, говорится в сообщении НБУ.

В то же время на межбанковском рынке, закончивший вчерашний день на отметке около 26,28 грн/$1, к 12:00 пятницы гривня опустилась несколько ниже 27 грн/$1. На 12:30 среднезвешенный курс по итогам 178 сделок на $72,44 млн составил 27,0147 грн/$1.

Как сообщалось, в условиях временного избытка предложения валюты над спросом на нее НБУ на аукционе днем ранее приобрел $67,8 млн по средневзвешенному курсу 26,3028 грн/$1. В целом предложение составило $69,3 млн по курсам от 26,23 до 26,5 грн/$1, цена отсечения была установлена на уровне 26,35 грн/$1, и по ней было удовлетворено 0,7% заявок.

Накануне, в первый торговый день нового года 4 января, НБУ объявил два аукциона по покупке на каждом до $20 млн. На первом он приобрел $20 млн по курсу до 26,7 грн/$1 при предложении $42,7 млн по курсу до 26,9 грн/$1.

На объявленном во второй половине дня дополнительном аукционе регулятор купил всего $3,8 млн по курсу до 26,65 грн/$1 при предложении $6,3 млн по курсам от 26,6 грн/$1 до 26,795 грн/$1.

В последние дни 2016 года Нацбанк, наоборот, выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее – $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря – $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.

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