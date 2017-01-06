Экономика

12:45 06.01.2017

Украина в 2016г импортировала 15,6 млн тонн угля на $1,5 млрд

Украина в 2016 году импортировала уголь каменный и антрацит (код ТНВЭД 2701) на сумму $1 млрд 467,091 млн, в том числе в декабре – на $172,008 млн.

По данным Государственной фискальной службы, из РФ поступил уголь на $906,298 млн, из США – на $212,11 млн, из Канады – на $94,374 млн, из других стран – на $254,308 млн.

Таким образом, в денежном выражении импорт угля и антрацита в прошедшем году сократился на 10,1% (на $165,387 млн) по сравнению с 2015 годом ($1 млрд 632,478 млн).

Общий объем поставленной в страну угольной продукции в минувшем году составил 15 млн 647,557 тыс. тонн.

При этом Украина в 2016-м экспортировала 520,585 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $44,762 млн, в том числе в Словакию – на $26,887 млн, РФ – на $7,484 млн, Турцию – на $7,102 млн, другие страны – на $3,289 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на $775,109 млн, в 2012 – на $2 млрд 637,028 млн и 609,392 млн, в 2013 – на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, в 2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, в 2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн.

Украина импортирует преимущественно коксующийся уголь, экспортирует – энергетический.

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