Huawei увеличил продажи смартфонов на 29% в 2016 году

Китайская Huawei Technologies Co. сообщила об увеличении продаж смартфонов в 2016 году на 29%, до 139 млн штук, несмотря на стагнацию рынка смартфонов в целом, пишет Financial Times.

По прогнозам компании, выручка подразделения потребительской электроники выросла на 42% в минувшем году.

Huawei, крупнейший в Китае производитель сетевого оборудования, представил целый ряд новых моделей мобильных устройств в минувшем году, благодаря чему в третьем квартале доля рынка компании на мировом рынке смартфонов выросла до 9,1%. Теперь Huawei занимает третье место в мире по продажам смартфонов после Samsung и Apple, а в Китае компания является лидером рынка.

Однако для дальнейшего роста компании требуется повысить узнаваемость бренда в развитых странах, прежде всего в Европе, и выйти на рынок США, куда она пока не имеет доступа в связи с тем, что ее основатель Жэнь Чжэнфэй ранее был военнослужащим китайской армии.

Аналитики отмечают, что стремление Huawei открыть для себя американский рынок может осложниться тем, что избранный президент Дональд Трамп может начать проводить протекционистскую политику, направленную на ограничение импорта товаров, в особенности из Китая. Впрочем, руководство компании настроено довольно оптимистично.

"Лично я думаю, что Трамп прежде всего бизнесмен, - говорит глава отдела потребительской электроники Huawei Ричард Ю. - Он знает, как вести дела. Китай и США должны стремиться к взаимной выгоде, у них много общих интересов в бизнесе и торговле. Экономика стала глобальной, и в одиночку все сделать нельзя".