Экономика

12:21 06.01.2017

Украина в 2016г экспортировала электроэнергию на $152 млн

Украина в 2016 году экспортировала электроэнергию на $152,063 млн, в том числе в декабре – на $14,278 млн.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), в Венгрию в минувшем году поставлена электроэнергия на сумму $119,317 млн, Польшу – на $32,392 млн, Молдову – на $0,347 млн, другие страны – на $0,007 млн.

Таким образом, в денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в прошедшем году возрос на 1,3% ($2,007 млн) по сравнению с 2015 годом ($150,056 млн).

Кроме того, Украина в 2016 году импортировала электроэнергию на $3,63 млн (из РФ на $3,565 млн, из Беларуси – на $0,065 млн), тогда как в 2015-м была импортирована электроэнергия на $84,874 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году экспортировала электроэнергию на $399,963 млн, в 2012 – на $574,819 млн, в 2013 – на $580,195 млн, в 2014 – на $487,185 млн, в 2015 – на $150,056 млн.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч.

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