ФГВФЛ до 23 января проводит доаккредитацию организаторов торгов активами неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) проводит очередной отбор организаторов торгов активами неплатежеспособных банков, сообщается на веб-сайте Фонда.

Документы на участие в квалификационном отборе принимаются до 23 января 2017 года.

Директор департамента консолидированной продажи и управления активами ФГВФЛ Юлия Берещенко рассчитывает, что очередной отбор позволит увеличить количество аккредитованных организаторов открытых торгов (аукционов).

"Надеюсь, что количество увеличится очень быстро. Мы знаем, что это реально - подключиться в течение двух недель", - сказала она в эфире радио "Вести" 5 января.

Ю.Берещенко также сообщила, что Фонд очень рассчитывал на Государственное предприятие (ГП) "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЭТАИ), однако оно до сих пор не подключилось к системе электронных публичных закупок ProZorro.

"Они одни из первых пришли к нам в июне 2016 года и присоединились к нашему меморандуму по реализации проекта ProZorro, но, к сожалению, до сих пор не подключились к системе", - сказала она.

Как сообщалось, СЭТАИ в августе 2016 года присоединилась к многостороннему меморандуму о реализации активов неплатежеспособных банков между Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ), Национальным банком Украины (НБУ), ФГВФЛ и Transparency International Украина.

Таким образом, СЭТАИ засвидетельствовала намерение осуществлять реализацию активов по стандартам и принципам системы электронных публичных закупок ProZorro.

Подписанный меморандум, в частности, предусматривает, что все стороны будут прилагать максимум усилий для эффективного реформирования системы реализации активов неплатежеспособных банков, будут внедрены единые, недискриминационные правила отбора организаторов торгов таким имуществом. Особое внимание будет уделено созданию единых правил электронных торгов для всех участников системы, повышению конкуренции среди потенциальных покупателей активов. Кроме того, будет обеспечен полноценный открытый доступ общественности к информации о результатах торгов.

Ожидалось, что первые реальные торги по системе ProZorro могут быть проведены приблизительно с середины сентября 2016 года.