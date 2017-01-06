Группа DCH в пятницу запускает Харьковский тракторный завод

Группа DCH Александра Ярославского официально заявила о начале работы с 6 января Харьковского тракторного завода (ХТЗ), сообщает пресс-служба группы.

"Сегодня радостный день в истории ХТЗ: у нас появилась возможность начать все процессы, необходимые для запуска производства"- цитирует пресс-служба А.Ярославского.

Он также выразил благодарность за участие в судьбе предприятия президенту Украины Петру Порошенко и главе Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.

"Я благодарен президенту Украины за помощь в разблокировании работы завода, а губернатору Харьковской области - за последовательную поддержку наших усилий в этом направлении",- сказал А.Ярославский.

Согласно сообщению DCH, в этот день на работу выходят сотрудники ХТЗ, непосредственно вовлеченные в подготовку производства к запуску, во главе с генеральным директором Андреем Ковалем.

"Со своей стороны, я как инвестор ХТЗ нацелен на то, чтобы, несмотря на все накопленные проблемы, обеспечить ритмичный производственный процесс. Мы выводим рабочих в цеха, мобилизуем инженерно-технический персонал, начинаем налаживать полноценную деятельность. Нам придется отвоевывать рынки сбыта, восстанавливать технологический потенциал и хозяйственные связи, модернизировать производство. Это серьезный фронт работ, поэтому с первой минуты сегодняшнего дня мы начали заниматься решением этих задач", - подчеркивает А.Ярославский.

Как сообщалось, в марте 2016 прошлого года по решению наблюдательного совета ПАО должность гендиректора ХТЗ занял А.Коваль, руководивший предприятием в 2006-2007 гг.

В конце апреля президент и владелец группы компаний DCH А.Ярославский по предложению австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа, инвестора ХТЗ, приобрел контрольный пакет акций этого предприятия.

В июне пресс-центр СБУ сообщил, что гендиректор ХТЗ подготовил к демонтажу оборудование литейных цехов с целью вывоза в РФ. Он уведомлен о подозрении в подготовке к совершению диверсии и объявлен в розыск.

В июне ХТЗ был вынужден приостановить работу, поскольку его имущество и банковские счета были арестованы на основании ряда уголовных производств.

Собрание кредиторов ПАО "ХТЗ" 9 июня решило начать процедуру досудебной санации предприятия, одобрив план ее проведения.

В конце декабря 2016 года райсуд Харькова обязал прокурора отдела надзора за соблюдением законов органа СБУ и Госпогранслужбы рассмотреть ходатайство адвоката А.Коваля о закрытии уголовного производства в отношении его подзащитного.

ХТЗ, основанный в 1930 году, выпускает десятки моделей тракторов и спецтехники, предназначенных для работ в сельском и коммунальном хозяйствах, строительстве. Основной товарный ассортимент ХТЗ представлен малыми тракторами мощностью 35 л/с, а также большими колесными и гусеничными тракторами мощностью 150-280 л/с.

Согласно финотчету предприятия, в 2015 году оно получило 218 млн грн чистого убытка против 450 млн грн чистой прибыли годом ранее, чистый доход сократился на 24% – до 513,3 млн грн.