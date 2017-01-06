Экономика

11:13 06.01.2017

Российский бизнесмен Гинер сконцентрировал 84,3% акций Первого инвестиционного банка

Совладелец компании VS Energy International Group и президент футбольного клуба ЦСКА гражданин РФ Евгений Гинер, который в ноябре-2016 стал владельцем 52,93% акций Первого инвестиционного банка (PINbank, Киев), к 15 декабря увеличил свое участие в уставном капитале финучреждения до 84,307961%.

Согласно обновленной структуре собственности банка на 15 декабря 2016 года, размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ), кроме Е.Гинера, акционерами банка являются Александр Шандрук (опосредованное участие 8,7%, через ООО "Юридическая фирма "Укрправо"), Профессиональный пенсионный фонд независимого отраслевого профессионального союза энергетиков Украины (прямое участие 4,5826%), а также 13 физических лиц, владеющих пакетами от 0,002022% до 0,000004% акций.

Как сообщалось, в августе 2016 года Антимонопольный комитет Украины разрешил Е.Гинеру купить более 50% акций Первого инвестиционного банка.

Первый инвестиционный банк основан в 1997 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (1,184 млрд грн) банк занимал 53-е место среди 100 действовавших украинских банков.

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