Санкции против России обошлись ЕС в 2015 г. в EUR17,6 млрд - западные СМИ

Введение Евросоюзом санкций в отношении России и последующие российские контрсанкции повлекли убытки в экономике ЕС на сумму EUR17,6 млрд в 2015 году, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на данные Австрийского института экономических исследований (WIFO), приведенные австрийским изданием Der Standard.

Согласно результатам исследований, санкции привели к сокращению 400 тыс. рабочих мест во всем ЕС.

В то же время данные исследования свидетельствуют о том, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабла бы. В целом только 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями. Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы EUR22 млрд.