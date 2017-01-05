Харьковский тракторный завод возобновляет работу

ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) возобновляет свою работу после длительного перерыва, сообщила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

"С завтрашнего дня возобновляет работу ХТЗ", - написала Ю.Светличная на своей странице в Facebook в четверг.

"Ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в этот вопрос президента Украины она решена. Предприятие начинает работу. Восстановление промышленного производства на Харьковщине - наш приоритет", - добавила глава Харьковской ОГА.

Она также выразила уверенность, что новый владелец предприятия обеспечит выполнение обязательств как перед государством, так и перед трудовым коллективом.

Как сообщалось, в марте 2016г. по решению наблюдательного совета ПАО должность гендиректора ХТЗ занял Андрей Коваль, руководивший заводом в 2006-2007 гг.

В конце апреля президент и владелец группы компаний Александр Ярославский по предложению австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа, инвестора ПАО "Харьковский тракторный завод", приобрел контрольный пакет акций этого предприятия.

6 июня пресс-центр СБУ сообщил, что гендиректор ХТЗ, назначенный в марте 2016 года, осуществил подготовку к демонтажу оборудования литейных цехов с целью вывоза в РФ. Он уведомлен о подозрении в подготовке к совершению диверсии (ч.1 ст.14 ст.113 Уголовного кодекса Украины) и объявлен в розыск.

В июне ХТЗ был вынужден приостановить работу, потому что имущество и банковские счета предприятия были арестованы на основании ряда уголовных дел.

Собрание кредиторов ПАО "ХТЗ" 9 июня решило начать процедуру досудебной санации предприятия, одобрив план ее проведения.

В конце декабря 2016г. Червонозаводский райсуд Харькова обязал прокурора отдела надзора за соблюдением законов органа СБУ и Госпогранслужбы рассмотреть ходатайство адвоката гендиректора ХТЗ Андрея Коваля о закрытии уголовного производства в отношении его подзащитного.

ХТЗ, основанный в 1930 году, в настоящее время выпускает десятки моделей тракторов и спецтехники, предназначенных для работ в сельском и коммунальном хозяйствах, строительстве. Основной товарный ассортимент ХТЗ представлен малыми тракторами мощностью 35 л/с, а также большими колесными и гусеничными тракторами мощностью 150-280 л/с.

По предварительным данным, чистая прибыль ХТЗ в 2015 году сократилась в 10 раз (в 2014 году этот показатель составил 445 млн грн).