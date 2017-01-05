Экономика

17:24 05.01.2017

"Конверт" в Киеве нанес ущерб на 30 млн грн – ГФС

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные, сообщил первый заместитель руководителя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

Как сообщает в четверг пресс-служба ГФС, С.Билан рассказал, что в ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые документально оформляли покупку строительных материалов у предприятий-импортеров, зарегистрированных на территории г.Киева и Киевской области. Указанные бестоварные операции проводились для формирования налогового кредита по НДС подконтрольным транзитным предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра.

В дальнейшем, реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных или фиктивных компаний за якобы оказанные услуги или приобретенные товары. После этого средства снимались наличными через банкоматы и кассы одного из банков и, за вычетом 10-12%, составлявшие вознаграждение за незаконные услуги, вместе с поддельными документами передавались заказчикам - должностным лицам предприятий реального сектора экономики.

"Общий объем проконвертированных денег составил 180млн грн, сумма нанесенного ущерба составляет около 30млн грн. Установлены основные компании – выгодоприобретатели", - отметил Сергей Билан.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области десяти обысков было обнаружено и изъято более 1,9 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, печати предприятий, в том числе одного нерезидента, компьютерная техника, первичная бухгалтерская документация, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас следственные действия продолжаются.

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