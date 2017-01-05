Экономика

17:20 05.01.2017

ГП "Энергорынок" планирует привлечь у Ощадбанка кредитные линии на 1,3 млрд грн

Государственное предприятие "Энергорынок" планирует привлечь у Ощадбанка (Киев) две возобновляемые кредитные линии лимитом 800 млн грн и 500 млн грн.

Согласно сообщению оптового оператора в системе ProZorro, кредиты привлекаются под 20,5% годовых. Срок пользования линиями – январь-май 2017 года.

Финансирование традиционно привлекается для предоставления авансовых платежей производителям электроэнергии для покупки ими топлива.

ГП "Энергорынок" выполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (191,585 млрд грн) среди 100 действовавших в стране банков.

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