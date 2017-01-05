Экономика

12:38 05.01.2017

"Центрэнерго" намерено судиться с Mercuria из-за претензий по качеству поставленного угля

ПАО "Центрэнерго" намерено подать иск в Лондонский суд против международного трейдера Mercuria Energy Trading SA (Швейцария), в финансовом плане на 2017 год предусмотрело 4 млн грн для оплаты услуг юристов, других нужд в рамках тяжбы.

По данным источника агентства "Интерфакс-Украина" в правительстве, данный иск связан с претензиями относительно качества поставленного ранее компании угля.

"У "Центрэнерго" есть серьезные претензии по качеству угля, поставленного одной из "лодок" Mercuria. По условиям контракта, "Центрэнерго" вынуждено было оплатить этот уголь и теперь пытается возместить убытки", - сказал он.

В то же время источники агентства на рынке подтверждают суть претензий "Центрэнерго", однако ставят под вопрос их обоснованность.

"Вполне возможно, что госкомпания просто пытается "отодвинуть" нежелательного поставщика", - отметил один из собеседников агентства.

Получить комментарий "Центрэнерго" по данному вопросу пока не удается: телефоны ее пресс-службы на текущей неделе молчат.

Как сообщалось, Mercuria в 2015 году поставила "Центрэнерго" около 320 тыс. тонн угля из ЮАР.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций "Центрэнерго".

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