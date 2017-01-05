Wizz Air намерена в 2017г увеличить пассажиропоток киевских маршрутов на 64%

Венгерская лоу-кост авиакомпания Wizz Air выставила на продажу в 2017 году 750 тыс. мест на киевские маршруты, что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщается в пресс-релизе компании в четверг.

Согласно ему, в течение 2016 года Wizz Air перевезла в/из Украины более 418,000 пассажиров

Как сообщалось, в 2017 году киевский флот Wizz Air пополнится вторым самолетом Airbus A320. Wizz Air в Украине в общей сложности осуществляет перелеты по 16 лоу-кост маршрутам в восемь стран из Киева. В частности, рейсы из Киева в Копенгаген и Нюрнберг, которые будут открыты с августа. Кроме того, с августа будет увеличена частота рейсов в Будапешт (до ежедневных), Дортмунд, Братиславу и Мюнхен (до четырех в неделю) и в Кельн и Гамбург (до трех в неделю).

Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 480 маршрутам с 27 баз, соединяя 133 направления в 40 странах. Флот авиакомпании состоит из 63 самолетов Airbus-320 и 11 A321. С 2019 года начнется поставка 110 А-321 и уменьшение поставок А-320. Персонал компании насчитывает около 3 тыс. сотрудников. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже.

Ранее в Украине работала его дочерняя компания - "Визз Эйр Украина", однако ее деятельность была приостановлена по ряду причин, в основном, коммерческих.