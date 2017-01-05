Экономика

12:14 05.01.2017

Украина приняла первую партию азербайджанской нефти для переработки на Кременчугском НПЗ

В Украину в конце декабря поступила первая партия нефти марки Azeri Light объемом 80 тыс. тонн, которая будет переработана на мощностях Кременчугского НПЗ (ПАО "Укртатнафта"), сообщила пресс-служба предприятия.

"В целом планируется, что общий объем таких поставок на ПАО "Укртатнафта" в 2017 году достигнет 1,3 млн тонн", - говорится в сообщении.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", первая партия Azeri Light была принята перевалкой в Одессе, транспортировка сырья к НПЗ осуществляется железной дорогой. После замещения нефти марки Urals на Azeri Light в нефтепроводе "Одесса-Кременчуг" сырье будет поставляться на завод посредством трубопровода "Укртранснафты".

Поставщиком нефти является азербайджанская госкомпания Socar.

"С октября прошлого года Socar уже осуществляет поставки иранского газового конденсата на "Укртатнафту". В 2016 году благодаря реализации общего проекта диверсификации поставок энергоресурсов "Укртатнафта" уже увеличила переработку на 11%, а в предварительных планах компании – увеличить переработку более, чем на 41%", - отмечают в пресс-службе.

По данным Кременчугского НПЗ, благодаря поставкам на предприятие низкосернистого сырья и применению новых технологий, "Укртатнафта" планирует полностью перейти на производство топлива качества Евро-5.

Как сообщалось, проектная мощность Кременчугского НПЗ по переработке сырья – 18,62 млн тонн в год.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры группы "Приват" и бизнесмена Александра Ярославского.

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