Канадская Fairfax выкупила почти 10% акций "Астарты" за $35,6 млн

Международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited 4 января закрыла сделку по покупке 9,99% акций агропромышленного холдинга "Астарта".

Согласно сообщению агропромхолдинга на веб-сайте Варшавской фондовой биржи (WSE) Fairfax выкупила 2 млн 497,5 тыс. акций Astarta Holding N.V. (Амстердам, Нидерланды) по цене PLN60 за шт. Таким образом, общая стоимость выкупленного пакета оценивается в PLN149,85 млн (около $35,65 млн по курсу Национального банка Польши)

Как сообщалось, Fairfax 24 августа 2016 года заключила соглашение с компаниями учредителей "Астарты" Валерия Иванчика Albacon Ventures Ltd. и Виктора Короткова Aluxes Holding Ltd., согласно которому она суммарно приобретет 9,99% акций: у В.Иванчика – 450 тыс. из подконтрольных ему 9,45 млн (37,8%), у В.Короткова – 2 млн 47,5 тыс. из 6 млн 496,883 тыс. акций (25,99%).

Соглашение также предусматривает, что Fairfax получает право на выкуп оставшейся доли В.Короткова двумя траншами – 9,99% и 7,8%, которое может быть реализовано, как минимум, через два месяца и четыре месяца после завершения основной сделки.

Aluxes также получает право продать указанные акции Fairfax, если группа не реализует свое право. Кроме того, Albacon предоставила группе Fairfax право на совместную продажу акций, если Albacon продаст определенную долю ценных бумаг третьему лицу.

В дополнение к сделке "Астарта" и Fairfax заключили соглашение о сотрудничестве по завершении сделки. В соответствии с дополнительным соглашением "Астарта", среди прочего, обязалась уведомить всех акционеров о созыве общего собрания и внесении в повестку дня вопроса о назначении в совет директоров представителя группы, если этого пожелает Fairfax.

Кроме того, Fairfax предоставлено право назначить председателя совета директоров. В дополнение компания обязалась согласовывать с Fairfax некоторые вопросы, касающиеся ее акций.

Мажоритарий "Астарты" В.Иванчик в начале декабря 2016 года прогнозировал завершение сделки с фингруппой Fairfax в ближайшие три-четыре месяца.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

По данным WSE курс акций "Астарты" в четверг, 5 января, к 11:00 кв вырос на 1,41% - до PLN55,5 за шт.