ГФС на 2017г увеличила число крупных налогоплательщиков почти в 1,5 раза

Государственная фискальная служба (ГФС) приказом №1036 от 26 декабря 2016 года утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2017 год, который содержит 2512 позиций.

"С 1 января 2017 года, в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс (закон от 21 декабря 2016 №1797-VIII), крупный налогоплательщик – это юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 1 млрд грн (было 500 млн грн – ИФ) или общая сумма платежей, уплаченных в государственный бюджет Украины ... за такой же период превышает 20 млн грн (было 12 млн грн – ИФ)", – говорится в сообщении Офиса крупных плательщиков налогов.

Реестр крупных налогоплательщиков на 2017 год содержит на 45,6% больше предприятий, чем в году минувшем, когда в нем было 1725 позиций.

В частности, в него вошли Торгово-промышленная палата, Полтавский турбомеханический завод, Алчевский коксохимический завод и "Нафтохимик Прикарпаття", однако одновременно был исключен другой НПЗ из группы "Приват" – НПК "Галичина".

"Реестр наибольший за все годы: местные бюджеты не пострадают, а вот как справиться Офису (крупных налогоплательщиков) с такой нагрузкой", – написал в комментарии к такому сообщению ГФС один из пользователей Facebook, на странице которого указано, что он является старшим аудитором в ГФС. Однако затем он отредактировал этот пост, убрав сомнения в способности Офиса справиться с выросшей нагрузкой.

Как сообщалось, в 2016 году налоговые поступления от крупных налогоплательщиков выросли на 32% по сравнению с прошлым годом – до 215 млрд грн.