"Электросталь" в 2016г нарастила производство на 8,9%

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.) в 2016 году увеличило производство непрерывнолитой заготовки на 8,9% по сравнению с 2015 годом – до 326,187 тыс. тонн с 299,505 тыс. тонн.

Согласно официальной информации предприятия в среду, в декабре произведено 27 тыс. 569,355 тонн заготовки.

При этом отгрузка продукции в 2015 году возросла на 8% по сравнению с 2015 годом - до 325,352 тыс. тонн.

Основную часть продукции предприятие реализует на внешних рынках. В частности, в декабре-2016 на экспорт отгружено 24 тыс. 449,905 тонн заготовки. В целом за 2016 год на экспорт поставлено 313,102 тыс. тонн заготовки (в 2015 году - 281,886 тыс. тонн), реализовано на внутреннем рынке - 12,250 тыс. тонн (19,363 тыс. тонн).

Ранее представитель предприятия сообщал, что в январе и почти весь февраль 2016 года завод простаивал и возобновил работу только в конце второго месяца.

"Электросталь" в 2015 году сократила производство непрерывнолитой заготовки на 26,04% по сравнению с 2014 годом – до 301,248 тыс. тонн.

Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь".

ДМПЗ специализируется на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.