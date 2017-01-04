Морской порт "Черноморск" в 2016г сократил перевалку грузов на 5,9%

Морской порт "Черноморск" (Одесская обл.) в 2016 году сократил перевалку грузов на 5,9% по сравнению с 2015 годом – до 16,278 млн тонн.

Согласно оперативной информации Администрации морских портов Украины, предприятие нарастило перевалку экспортных грузов на 20,3% - до 13,185 млн тонн, импортных – снизило на 24,2%, до 2,364 млн тонн, транзитных – сократило более чем втрое, до 629,5 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в 2016 году сократилась на 21,2% - до 1,384 млн тонн, тарно-штучных – на 10,4%, до 2,732 млн тонн. Перевалка сухих сыпучих грузов сократилась на 2,8% - до 12,162 млн тонн.

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов – наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.