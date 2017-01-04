Три сырзавода "Молочного альянса" выплатят свыше 250 млн грн дивидендов

ПАО "Золотоношский маслодельный комбинат" (Черкасская обл.), "Пирятинский сырзавод" (Полтавская обл.) и "Баштанский сырзавод" (Николаевская обл.), входящие в один из крупнейших на рынке холдинг "Молочный альянс", выплатят 253,91 млн грн дивидендов.

Как говорится в сообщениях компаний в системе раскрытия НКЦБФР, соответствующие решения внеочередные собрания их акционеров приняли в конце прошлого года.

Согласно им, в частности, "Золотоношский маслодельный комбинат" направит на выплату дивидендов 82,733 млн грн из прибыли за 2012-2014 гг., оставив нераспределенным 7,103 млн грн. Всего выплата на одну акцию составит 2240,27 грн.

"Баштанский сырзавод" выплатит 71,105 млн грн дивиденды из прибыли за 2008-2015 гг., оставив нераспределенными 15,606 млн грн. При этом за 2011-й и 2015 год будут начислены дивиденды только по привилегированным акциям в размере 1,121 млн грн за каждый, так как эти годы для предприятия были убыточными. Всего выплата на одну простую акцию составит 244,62 грн, на привилегированную – 25 грн.

В случае "Пирятинского сырзавода" пока в наличие информация об общей сумме дивидендов – 100,075 млн грн, или 0,075 грн на акцию.

Выплата дивидендов во всех случаях будет осуществляться в течение полугода.

В конце сентября 2016 года подобное решение о направлении на дивиденды всей прибыли за 2012-2015 годы на сумму 100,643 млн грн, или 278,33 грн на акцию приняло входящее в "Молочный альянс" ПАО "Яготинский маслозавод" (Киевская обл.).

Крупнейшим акционером указанных компаний выступает ЧАО "Молочный альянс": на конец 2015 года ему принадлежало 96,6965% ПАО "Золотоношский маслодельный комбинат", 98,462% ПАО "Баштанский сырзавод", 99,925% ПАО "Пирятинский сырзавод" и 99,361% ПАО "Яготинский маслозавод".

В свою очередь 100% владельцем ЧАО "Молочный альянс" выступает MilCo Holding N.V. (Нидерланды), конечные бенефициары которого в госреестре не указаны.

Согласно информации на сайте "Молочного альянса" в него также входят ПАО "Городенковский сырзавод" (Ивано-Франковская обл.) и филиал "Яготинское для детей" (Киевская обл.).

ЧАО "Молочный альянс" также контролирует ЧАО "Тростянецкий молочный завод" (Винницкая обл.) – 86,336%, ЧАО "Варвамаслосырзавод" (Черниговская обл.) – 99,077%, ПАО "Новоархангельский сырзавод" (Кировоградская обл.) – 99,479%, сбытовые предприятия "Эталонмолпродукт" и торговый дом "Эталон".

"Молочный Альянс" по итогам 2016 года планировал нарастить переработку молока на 5,6% - до 380 тыс. тонн. Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ "ПирятинЪ", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Здорово!", "Злато край".