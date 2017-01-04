Шахта "Краснолиманская" в 2015г продавала уголь посреднику за 65% озвученной Минэнергоугля цены

Госпредприятие "Угольная компания "Краснолиманская" (Родинское Донецкой обл.) 18 августа 2015 года подписало договор с ООО "Торговый Дом – Ресурс" на поставку около 80,4 тыс. тонн угля марки Г по цене 716,67 грн/ тонна, соответствующие данные содержаться в определении Хозяйственного суда Киева от 26 декабря 2016 года, обнародованном в Едином госреестре.

В то же время летом 2015 года тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин озвучивал цену угля, добываемого госшахтами и учитываемую в балансах ведомства, на уровне 1100 грн/тонна.

Как указано в судебных материалах, договор между "Краснолиманской" и "Торговый Дом – Ресурс" был подписан на условиях 90%-ной предоплаты, однако по неизвестным причинам госпредприятие поставило уголь раньше времени и получило только 10,321 млн грн из причитающихся ему 57,587 млн грн. В настоящее время долг переуступлен ООО "Дантрейд Лтд", его взыскание и является предметом судебного разбирательства.

"Торговый Дом – Ресурс" в 2015 году поставлял уголь марки Г государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Как сообщалось, по данным СБУ, террористы из "ЛНР" получают в качестве "налогов" 47% стоимости поставляемого из оккупированных территорий в адрес "Центрэнерго" угля.

В качестве третьего лица в этот процесс привлечена компания "Центрэнерго", от которой суд требует документально подтвержденных объяснений относительно наличия/отсутствия у нее договорных отношений с ООО "Торговый дом – Ресурс" в период с 10 августа по 31 сентября 2015 года по покупке угля марки Г 0-100 (аналогичной той, которую "Краснолиманская" продала "ТД-Ресурс").