Сменился глава Варшавской фондовой биржи

Акционеры Варшавской фондовой биржи (WSE) на внеочередном собрании 4 января 2017 года уволили с должности главы фондовой площадки Малгожату Залеску (Małgorzata Zaleska), назначив вместо нее Рафала Антчака (Rafal Antczak).

Как сообщается на веб-сайте WSE, собрание инициировал крупнейший акционер биржи – Министерство госимущества Польши (владеет 35% акций WSE).

Назначение Р.Антчака должна утвердить Польская комиссия по финансовому контролю.

По данным WSE, Р.Антчак имеет более чем 20-летний опыт работы в польских и международных компаниях. С октября 2008 года состоит в совете директоров Deloitte Consulting S. A. (Варшава), где отвечает за исследование макро- и микроэкономической ситуации, а также стратегический консалтинг.

М.Залеска возглавляла WSE лишь год. Она сменила на этой должности Павла Тамборски (Pawel Tamborski), который возглавлял биржу с октября 2014 года и с 1 января 2016 года ушел в отставку.

В настоящее время на WSE торгуются 13 украинских компаний: 11 – на основной площадке и две - на альтернативной (NewConnect).

В начале мая 2011 года WSE начала расчет индекса акций компаний с активами в Украине WIG-Ukraine. Индикатор является первым фондовым индексом акций украинских компаний, торгующихся вне фондового рынка страны.