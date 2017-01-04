Amazon доставила свыше 2 млрд посылок для сторонних компаний в 2016 г.

Американская компания Amazon.com Inc. в 2016 году удвоила число доставок грузов для сторонних компаний до более 2 млрд посылок, говорится в пресс-релизе Amazon.

Такие доставки осуществляются в рамках программы Fulfillment by Amazon, которая предоставляет услуги по хранению, упаковке и доставке товаров для компаний-партнеров.

Число клиентов программы выросло в минувшем году на 70%, при этом количество компаний с годовым объемом продаж более $100 тыс. повысилось на 30%.

Акции Amazon подорожали в ходе предварительных торгов в четверг на 0,5%, капитализация компании составляет $358 млрд.