АМКУ обязал табачного дистрибьютора Tedis Ukraine откорректировать цены и присылать отчеты об объемах реализации

Торговая компания Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина"), крупнейший табачный дистрибьютор в Украине, должна в двухмесячный срок с даты получения решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 16 декабря №551-р откорректировать цены с учетом законодательства о защите экономической конкуренции.

Соответствующее требование содержится в решении АМКУ от 16 декабря №551-р, текст которого обнародован на веб-сайте ведомства.

"Обязать общество с ограниченной ответственностью "ТЕДИС Украина" в двухмесячный срок с даты получения решения устранить причины возникновения и прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде установления таких цен, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке", - указывается в решении.

Согласно решению, среди прочего, компания должна разработать и применять прозрачный и экономически обоснованный механизм ценообразования при осуществлении дистрибуции и реализации сигарет, который должен базироваться на анализе соотношения доходности и расходов по каждому направлению деятельности, выделяя, в частности, реализацию конечным потребителям и реализацию на условиях самостоятельного вывоза.

Помимо того, компания обязана ежемесячно в течение трех лет с даты получения решения направлять по электронному адресу АМКУ информацию о 10 крупнейших по объемам реализации артикулах, ценах закупки и реализации сигарет, установленных в собственной розничной сети, а также для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями.

Решением также предусмотрено, что компания должна в двухмесячный срок с даты получения решения устранить причины возникновения и прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде установления ограничений заказанных покупателями объемов сигарет, и условий, им способствующих.

Как сообщалось, АМКУ наложил на Tedis Ukraine штрафы в размере 431 млн грн, однако компания намерена обжаловать это решение в суде.

Tedis Ukraine связывает четырех крупнейших производителей табачной продукции с 40-50 оптовыми торговцами и 80 тыс. розничными торговцами.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".