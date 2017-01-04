"Укроборонпром" готов поставлять армии свыше 100 беспилотников ежегодно

Входящее в госконцерн "Укроборонпром" ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева (Киев) готово к серийному производству более 100 беспилотных комплексов БПАК-МП-1 в год, сообщает пресс-служба госконцерна в среду.

"Комплекс разрабатывался и внедрялся в производство совместно с учеными Национального университета "Киевский Политехнический институт". За этот год мы полностью наладили его производство и готовы обеспечивать армию более 100 беспилотниками в год - для этого на предприятии была развернута специальная производственная линия", - цитирует пресс-служба главу ОАО "Меридиан" Вячеслава Проценко.

Комплекс БПАК-МП-1 состоит из трех беспилотников, наземной станции управления и наблюдения, антенной системы и заряжающих устройств.

Согласно сообщению, в 2016 году изготовлено 11 комплексов (т.е. 33 беспилотника и сопровождающая техника).

"В случае соответствующего заказа предприятие способно расширить выпуск до 200 БПЛА в год и полностью закрыть потребность армии в беспилотниках такого класса", - отмечается в сообщении пресс-службы госконцерна.

Пресс-служба напоминает, что первая партия беспилотных комплексов была передана "Укроборонпромом" в январе 2016 года. Совместно с военными ее принимал секретарь СНБО Александр Турчинов, который сообщил о дальнейшей эксплуатации беспилотников в зоне проведения АТО и отметил, что серийное производство, помимо технологических преимуществ, позволяет значительно сэкономить бюджетные средства, поскольку комплекс втрое дешевле импортных аналогов.

В числе преимуществ украинских беспилотников в пресс-службе отмечают возможность запуска с руки, а также уверенную работу в условиях технического противодействия и спуск на парашюте по завершению боевой задачи.

Пресс-служба также напоминает, что в 2016 году в ВСУ также поступила первая партия бронеавтомобилей "Дозор", также ГК "Укроборонпром" полностью выполнил Государственный оборонный заказ.