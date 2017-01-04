Продажи машин Tesla в 2016 г. взлетели на 50%, но не оправдали прогнозов

Американский автопроизводитель Tesla Motors Co. продал меньше автомобилей, чем планировал, в четвертом квартале 2016 года и в минувшем году в целом из-за перебоев с поставками, говорится в пресс-релизе Tesla.

В октябре-декабре прошлого года продажи составили 22,2 тыс. электромобилей при прогнозе компании в 25 тыс. Годовые продажи подскочили на 51% и достигли 76,23 тыс. машин, что все равно оказалось ниже ожидавшихся 80 тыс.

В конце 2017 года, по планам компании, стартуют продажи бюджетного электромобиля Model 3, однако аналитик Barclays Брайан Джонсон сомневается в том, что эта цель осуществима. По его мнению, Tesla отложит запуск модели на 2018 год.

Акции Tesla подешевели на 1,2% в ходе предварительных торгов в среду после снижения на 11% в минувшем году. Капитализация Tesla составляет $34,4 млрд.