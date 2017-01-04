Экономика

15:15 04.01.2017

АМКУ признал монополизм "Укрзализныци" на рынке реализации запорно-пломбировочных устройств

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ПАО "Укрзализныця" разработать и утвердить прозрачный и недискриминационный порядок получения права на приобретение запорно-пломбировочных устройств непосредственно у производителя с целью последующей их реализации грузоотправителям.

Согласно тексту рекомендаций, обнародованному на сайте антимонопольного ведомства 4 января, АМКУ также рекомендовал "Укрзализныци" разработать и утвердить равные условия сотрудничества производителей запорно-пломбировочных устройств с закупщиками, а также разработать перечень объективных оснований и четкую и прозрачную процедуру прекращения сотрудничества между изготовителем и реализатором.

"Укрзализныця" обязана проинформировать АМКУ о результатах рассмотрения рекомендаций в течение 30 дней со дня их получения.

АМКУ принял рекомендации по обращению физического лица-предпринимателя Ивана Бережанского относительно наличия в действиях ПАО "Укрзализныця" признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде отказа в заключении договора о реализации запорно-пломбировочных устройств без объективных причин.

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