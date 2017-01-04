Объем потребкредитования в Великобритании в ноябре вырос максимальными темпами с 2005 г.

Объем потребительского кредитования в Великобритании в ноябре 2016 года вырос максимальными темпами почти за 12 лет.

Согласно данным Банка Англии, показатель увеличился на 1,9 млрд фунтов стерлингов ($2,3 млрд) - это самый существенный скачок с марта 2005 года.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 1,6 млрд фунтов.

Увеличение объемов потребительского кредитования позволяет предположить, что рост расходов британцев, отмечавшийся в последнее время, происходит за счет заемных средств. Это вызывает сомнения в устойчивости экономического роста Великобритании, которой предстоят сложные переговоры о выходе из Евросоюза (Brexit), отмечают эксперты.

Банк Англии в августе 2016 года понизил базовую процентную ставку до рекордного минимума - 0,25% годовых, рассчитывая поддержать экономику страны после решения граждан о выходе из ЕС.

Одной из основных целей британского Центробанка является обеспечение доступности кредитов для граждан и бизнеса.

В ноябре прошлого года британские банки одобрили 67,505 тыс. новых ипотечных кредитов. Для сравнения: в октябре количество одобренных ипотечных кредитов составило 67,371 тыс., средний показатель за шесть месяцев составляет 64,178 тыс.

Показатель одобренных ипотечных займов в Великобритании упал до минимума за два года в августе вслед за Brexit, вызвав опасения в отношении перспектив рынка жилья, однако в последующие месяцы восстановился.

Общий объем потребительского кредитования с учетом ипотеки в Великобритании вырос в ноябре на 5,1 млрд фунтов, сообщил Банк Англии.

Данные британского ЦБ, опубликованные в среду, также указали на сохранение спроса на госбумаги Великобритании со стороны зарубежных инвесторов, несмотря на неопределенность вокруг Brexit.

Чистый объем покупки британских госбумаг иностранцами в ноябре составил 15,6 млрд фунтов против 10,5 млрд фунтов месяцем ранее.